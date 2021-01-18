18 Ocak 2021 Pazartesi 18:57 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 18:57

Bir dönem Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdiği ancak transferi son anda gerçekleşmeye ve West Ham'ın yolunu tutan Jack Wilshere, İngiltere Championship takımlarından Bournemouth'la anlaştı.

29 yaşındaki Jack Wilshere, West Ham United'dan ayrıldıktan sonra bir süredir kulüpsüz durumda bulunuyordu.

Sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Wilshere, West Ham'da varlık gösteremedi ve sözleşmesi feshedildi.

Bonservisi elinde bulunan Wilshere'i, Championship takımlarından Bournemouth kadrosuna kattı.