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Spor

Fenerbahçe transfer için düğmeye bastı!

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius'u başantrenörlüğe getirmesinin ardından transfer çalışmalarına da başladı. Sarı lacivertli ekip, Keenan Evans'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

16 Aralık 2023 Cumartesi 01:08 - Güncelleme:
Fenerbahçe transfer için düğmeye bastı!
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Fenerbahçe Beko'da yaşanan koç değişikliğinin ardından kadroda da değişiklikler başlıyor.

Sezon başında gönderilmesi planlanan ancak takımda kalan Nick Calathes'e, EA7 Milano talip oldu. Gard bölgesini geliştirmek isteyen EA7 Milano, Nick Calathes'in sözleşmesindeki çıkış maddesi olan 300 bin euroyu ödemeye hazır.

GELEN PARA YENİ TRANSFERE

Fenerbahçe Beko bu ayrılığın gerçekleşmesinin ardından takıma katılacak yeni ismide belirledi. Bu sezona Zalgiris Kaunas ile iyi bir performans göstererek başlayan Keenan Evans, Nick Calathes'in ayrılmasının hemen ardından transfer edilecek.

Zalgiris Kaunas'la imzaladığı sözleşmede 300 bin euro çıkış hakkı bulunan Keenan Evans için Fenerbahçe Beko, Calathes'in ayrılığını bekliyor.

27 yaşındaki Birleşik Amerikalı Keenan Evans için Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Kızılyıldız, Partizan ve Virtus Bologna'da devrede.

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