İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2023 Çarşamba / 2 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7723
  • EURO
    29,9864
  • ALTIN
    1701.85
  • BIST100
    6571.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor
Spor

Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor

Brezilya basınının haberine göre, 26 yaşında orta saha oyuncusu Maycon'un temsilcileri Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 20:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor
ABONE OL

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, transfer döneminin en hızlı takımı konumunda.

Dzeko, Kent, Umut Nayir ve Tadic ve Becao gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler orta saha bölgesine de bir Brezilyalı'yı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan Maycon ile ilgilenen sarı-lacivertliler yıldız oyuncunun menajerini İstanbull'a çağırdı. Yıldız isim geçtiğimiz yılı Corinthians'da kiralık olarak geçirmişti.

Brezilya ekibiyle 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun Shakhtar ile 2 yıllık daha kontratı bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.