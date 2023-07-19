Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, transfer döneminin en hızlı takımı konumunda.

Dzeko, Kent, Umut Nayir ve Tadic ve Becao gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler orta saha bölgesine de bir Brezilyalı'yı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan Maycon ile ilgilenen sarı-lacivertliler yıldız oyuncunun menajerini İstanbull'a çağırdı. Yıldız isim geçtiğimiz yılı Corinthians'da kiralık olarak geçirmişti.

Brezilya ekibiyle 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun Shakhtar ile 2 yıllık daha kontratı bulunuyor.