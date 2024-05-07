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  • Fenerbahçe transferde vitesi yükseltti! Uruguaylı sol kanat için teklif yolda
Spor

Fenerbahçe transferde vitesi yükseltti! Uruguaylı sol kanat için teklif yolda

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Toluca'da forma giyen sol kanat oyuncusu Maximiliano Araujo için nabız yokladığı iddia edildi. İşte detaylar...

7 Mayıs 2024 Salı 11:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe transferde vitesi yükseltti! Uruguaylı sol kanat için teklif yolda
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Konya beraberliğiyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı.

GÜNEY AMERİKA'DAN FLAŞ İDDİA

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken Güney Amerika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. "bolavib"in haberine göre; sarı-lacivertliler, Toluca'da forma giyen 2000 doğumlu sol kanat Maximiliano Araujo için nabız yokladı.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı kanat forvetin şartlarını sorduğu ve mayıs ayı sonunda resmi girişimlere başlayacağı ileri sürüldü. Oyuncunun Meksika'dan ayrılıp Avrupa'ya gitmek istediği de haberin içeriğinde vurgulandı.

FENERBAHÇE'DEN 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Araujo için 10 milyon Euro civarında bir teklif yapması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Tam adı Maximiliano Javier Araujo Vilches olan futbolcu, bu sezon Toluca formasıyla 34 maça çıktı. Uruguaylı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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