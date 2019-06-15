Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz"
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