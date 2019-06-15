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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.  21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz"

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