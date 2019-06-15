Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz"