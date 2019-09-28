Fenerbahçe tribünleri Koray Şener’i unutmadı

Süper Lig’in 6. Haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi müsabakası öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar Koray Şener pankartı açtı. Geçtiğimiz sezon TT Arena’da oynanan müsabakada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Şener’i unutmayan Fenerbahçeli taraftarlara bir destekte Galatasaray tribünlerinden geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Koray Şener lehine tezahüratlarda bulunurken Fenerbahçeli taraftarlar ise geçtiğimiz yıllarda vefat eden tribün lideri Alpaslan Dikmen lehine tezahürat yaptı.