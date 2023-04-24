Fenerbahçe tribünlerinden Jorge Jesus'a tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından takımını orta sahada topladı.

90+6'da gelen gol nedeniyle Fenerbahçe tribünleri, takıma ıslıklar ile tepki gösterdi. Jorge Jesus, ıslıklar sonrası tribünlere doğru giderek tepki gösterdi.

Arda Güler, Jorge Jesus'un koluna girdi ve soyunma odasına yöneltti.

Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 29 resmi maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 64 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip lider Galatasaray ile puan farkını açtı ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan kaybı yaşadı.