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Spor

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü deplasmanında

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile mücadele edecek.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü deplasmanında
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Kupada 5. turda Adanaspor'u 6-0 ile geçen sarı-lacivertliler, son 16 turunda ise deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçmişti.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Joshua King, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ve çalışmalara başlayan Fred'in ise riske edilmesi beklenmiyor.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif ağrıları bulunan Bright Osayi-Samuel'in durumuna da teknik heyet maç saatinde karar verecek.

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