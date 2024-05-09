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Spor

Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu! 4 yıldızdan 75 milyon euro

Bu sezon gösterdikleri performansla adlarından sıkça söz ettiren Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci'nin talipleri artmaya devam ediyor. Avrupa'dan ciddi talipleri olan oyuncular için Fenerbahçe'nin beklentisi 75 milyon euro. İşte detaylar...

Sabah9 Mayıs 2024 Perşembe 13:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu! 4 yıldızdan 75 milyon euro
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Fenerbahçe, Avrupa devlerinin radarına giren Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'den 75 milyon euroluk gelir bekliyor. 4 oyuncuyu da isteyen kulüp çok.

FERDİ'YE DEVLER TALİP

Ferdi Kadıoğlu'nun ismi; Arsenal, Bayer Leverkusen ve Napoli ile anılıyor. Fenerbahçe, Ferdi'nin bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi ve altında gelen teklifler kabul edilmeyecek.

OOSTERWOLDE İÇİN DE AYNI MİKTAR TALEP EDİLECEK

Yönetim, Oosterwolde için de gelecek kulüplerden aynı miktarı talep edecek.

SZYMASNKİ'Yİ İZLEYEN KULÜP ÇOK

Sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer edilen Sebastian Szymanski'yi de izleyen kulüpler bir hayli fazla. Polonyalı oyuncu da 20 milyon euronun altında bir miktara bırakılmayacak.

İRFAN CAN İÇİN 20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Sevilla'nın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci için de belirlenen rakam da 20 milyon euro. Ancak yıldız ismin sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması ve gelecek sezon 29 yaşına girecek olmasından dolayı fazla diretilmeyecek ve 15 milyon euroluk bir teklif kabul görecek.

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