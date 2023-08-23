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  • Fenerbahçe Twente hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe Twente hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Twente maçı için hazırlıklar tamamlandı. UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Twente ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekip, Hollanda ekibi Twente'yi mağlup ederek avantajlı skor ile gitmek istiyor. Fenerbahçe Twente maçını Andrew Madley yönetecek. Peki Fenerbahçe Twente hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:27 - Güncelleme:
Fenerbahçe Twente hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta?
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda rakibi NK Maribor'u eleyerek play-off turuna yükselen Sarı-Lacivertli takım, grup aşaması öncesinde son engeli aşmak için sahaya çıkıyor. Peki Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta? Molde-Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Twente hangi kanalda? İşte maçın oynanacağı tarih ve yayıncı kuruluş

FENERBAHÇE TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Twente maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE TWENTE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Müsabakanın rövanşı ise 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.

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