Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda rakibi NK Maribor'u eleyerek play-off turuna yükselen Sarı-Lacivertli takım, grup aşaması öncesinde son engeli aşmak için sahaya çıkıyor. Peki Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta? Molde-Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Twente hangi kanalda? İşte maçın oynanacağı tarih ve yayıncı kuruluş

FENERBAHÇE TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Fenerbahçe - Twente maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE TWENTE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?



Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Müsabakanın rövanşı ise 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda'da oynanacak.