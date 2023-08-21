GS- Molde maçı için hazırlıklar sürüyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Molde ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray, sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup ederek Play-Off turunda Molde'nin rakibi olmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray, Molde karşısında galip gelerek gruplara kalmayı hedefliyor. Peki Galatasaray GS- Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Molde-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY GS- MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Galatasaray, play-off turundaki ilk maçını Norveç'in Molde takımıyla gerçekleştirecek.

GS- Molde maçı 23 Ağustos'ta deplasmanda yapılacak. Müsabakanın rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak.

Turun kazananı, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

MOLDE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?



Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Molde'yle karşılaşacak Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına en az 16 milyon euro koyacak. Sarı-kırmızılılar, Molde'ye elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.