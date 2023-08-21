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Spor

Galatasaray GS- Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Molde-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Ljubljana'yı eleyen sarı-kırmızılılar, grup aşaması öncesinde son engeli aşmak için sahaya çıkıyor. Peki Galatasaray GS- Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Molde-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte maçın oynanacağı tarih ve yayıncı kuruluşu

21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
Galatasaray GS- Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Molde-Galatasaray maçı hangi kanalda?
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GS- Molde maçı için hazırlıklar sürüyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turunda Molde ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray, sahasında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup ederek Play-Off turunda Molde'nin rakibi olmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray, Molde karşısında galip gelerek gruplara kalmayı hedefliyor. Peki Galatasaray GS- Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Molde-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY GS- MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, play-off turundaki ilk maçını Norveç'in Molde takımıyla gerçekleştirecek.

GS- Molde maçı 23 Ağustos'ta deplasmanda yapılacak. Müsabakanın rövanşı ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak.

Turun kazananı, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

MOLDE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için play-off turunda Molde'yle karşılaşacak Galatasaray, Norveç ekibine elense dahi kasasına en az 16 milyon euro koyacak. Sarı-kırmızılılar, Molde'ye elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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