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Spor

Fenerbahçe U19 takımı Şanlıurfa'ya gitti

Fenerbahçe Yönetimi ve U19 Takımı, Galatasaray ile oynanacak 2023 Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti.

DHA7 Nisan 2024 Pazar 16:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe U19 takımı Şanlıurfa'ya gitti
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Sarı-lacivertli kafile, U19 Elit Ligi'nde bugün oynanan ve 4-1 kazanılan Giresunspor maçının ardından Galatasaray ile yapılacak Süper Kupa müsabakası için U19 Takımı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti. Fenerbahçe kafilesinde Başkan Ali Koç ve yöneticiler tam kadro yer alırken A takımdan antrenörlerin de bulunduğu dikkat çekti. Bu arada özel korumalar da kafileye eşlik ederken U19 takımından 11 futbolcunun olduğu belirlendi. Havaalanına gelen beyaz renkli otobüsten 11 alt yapı oyuncusunun indiği ve Sabiha Gökçen Havaalanı'na girdiği gözlendi.

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