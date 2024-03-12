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Spor

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 rövanşında Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise'nin karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu.

12 Mart 2024 Salı 12:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçının hakemi belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının hakemi açıklandı.

14 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

Sarı-lacivertliler, Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrılarak sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağlamıştı.

İşte Dabanovic'in yönettiği maçlarda Türk takımları;

28 Temmuz 2016: Ankaraspor 1-0 Nomme JK Kalju

16 Ağustos 2018: LASK Linz 2-1 Beşiktaş

11 Ağustos 2022: Slovacko 1-1 Fenerbahçe

16 Mart 2023: Sivasspor 1-4 Fiorentina

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