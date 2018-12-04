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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözdesi Orkun Kökçü, Premier Lig'e gidiyor

Bu yaz adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Türk asıllı Orkun Kökçü'nün İngiliz devleri ve PSG tarafından yakın altında olduğu belirtildi.

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Geçen sezon Feyenoord U19 takımıyla 34 asist yapan Orkun Kökçü'nün Avrupa devleri tarafından yakın takip altında olduğu belirtildi.

Daily Mail'de Sami Mokbel imzasıyla yer alan habere göre; Chelsea, Arsenal ve Tottenham gibi İngiliz devlerinin yanısıra Paris Saint-Germain de Orkun Kökçü'yü yakından takip ediyor. Feyenoord U19'daki 17 gol ve 34 asistlik performansının yanısıra, Hollanda U19 takımıyla oynadığı futbolun da büyük takdir topladığı kaydedildi.

Orkun Kökçü'nün maç performansının yanısıra, antrenman performanslarının da takip edilmeye çalışıldığı ve bu ocak ayında transferinin neredeyse kesin olduğu vurgulandı.

Orkun Kökçü, bu yaz Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı.

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