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Spor

Fenerbahçe ve Eczacıbaşı final için parkede olacak

Sultanlar Ligi'nde bugün yarı final serisinin ikinci maçlarında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit final için parkede olacak

4 Nisan 2024 Perşembe 10:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe ve Eczacıbaşı final için parkede olacak
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde bugün yarı final serisinin ikinci maçları oynanacak.

İstanbul takımlarının mücadele ettiği yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı; Fenerbahçe Opet de Türk Hava Yolları'nı yenerek seride 1-0 avantaj öne geçmişti.

BİR GALİBİYET DAHA ALIRLARSA FİNAL

Bugün oynanacak 2. maçlarda Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bir kez daha galibiyet alırsa adını finale yazdıracak.

Vakıfbank ile THY'nin kazanması durumunda ise seri 3. maça uzayacak.

Bugünün programı; 17.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, 20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit. Maçlar TRTSpor Yıldız'dan yayınlanacak.

  • sultanlar ligi
  • fenerbahçe opet
  • Eczacıbaşı Dynavit

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