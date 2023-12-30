Fenerbahçe ve Galatasaray 108 milyonu geri çevirdi

Dün Suudi Arabistan'da tarihi bir karara imza atan kulüplerimiz, toplamda 108 milyon TL'lik ödülü de geri çevirmiş oldu. Süper Kupa fi naline ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan, kazanan takıma 65 milyon TL, ikinci olan ekibe ise 43 milyon TL tutarında bir ödeme yapacaktı. Yaşanan olayların ardından mücadeleye çıkmama kararı alan Galatasaray ve Fenerbahçe, bu rakamları da reddetmiş oldu. İki takım taraftarları da bu kararları destekleyerek sosyal medyadan büyük destek gösterdi. "Finale çıkmayın, iki takımı da havalimanında karşılayacağız" paylaşımlarıyla Suudi Arabistan'daki ezeli rakiplere mesajlar gönderildi. Suudi Arabistan ayrıca, takımların bütün masraflarını da karşılayacaktı.