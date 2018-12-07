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Fenerbahçe ve Galatasaray, Aymen Abdennour'un peşinde

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Tunuslu stoper Aymen Abdennour'u transfer etmek istediği belirtildi.

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Stoper transferi yapmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, transferde birbirlerine rakip oldular. Fransız Foot Mercato sitesinin haberine göre iki kulüp, kiralık olarak Marsilya'da forma giyen Aymen Abdennour'u transfer etmek istiyor.

Bonservisi Valencia'da bulunan ve iki sezondur kiralık olarak Marsilya'da forma giyen Tunuslu stoperin sene sonunda Valencia'ya geri dönmeyeceği ve kendisine şimdiden takım aramaya başladığı iddia edildi.

SÜPER LİG VEYA LA LIGA

29 yaşındaki Tunuslu stoper ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği, La Liga'dan da bazı takımların Abdennour'un kararını beklediği kaydedildi.

2015 yılında Monaco'dan 22 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Valencia'ya transfer olan Aymen Abdennour, iki sezon İspanya'da oynadıktan sonra kiralık olarak Marsilya'ya gitmişti.

Sert yapısıyla dikkat çeken Abdennour, sol ayağını kullanıyor. 1.87 boyundaki stoper, bu sezon Marsilya'da forma şansı bulamıyor.

(Sporx)

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