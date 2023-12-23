Fenerbahçe ve Galatasaray'dan derbiye özel prim

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, 24 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe bu sezon evinde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken, Galatasaray ise deplasmandaki 8 mücadeleden 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı.

Dev mücadele öncesi, yönetimlerin belirledikleri galibiyet primleri de netleşti. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesinde takıma moral ziyareti yapıp prim dopingi açıklayacak.

Başkan Ali Koç'un, Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla buluşması beklenirken prim duyurusu da yapacağı öğrenildi.

Başkan Koç'un 100 bin TL prim açıklayacağı ancak galibiyetin gelmesi halinde bunun 150 bin TL'ye kadar çıkacağı iddia ediliyor.

MANCHESTER TARİFESİ



Kadıköy'de kazanıp liderliği almak isteyen G.Saray'da yönetim de üzerine düşeni yapmak için harekete geçti.

Başkan Dursun Özbek ve ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara koyduğu primi Kadıköy'deki galibiyet için belirledi.

Old Trafford'da Manchester United'ı 3-2 yenen Galatasaray'da oyuncular 150'şer bin TL primle ödüllendirilmişti.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'yi yenerse futbolcu başına en az 150 bin TL para verilecek.