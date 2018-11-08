Fenerbahçe ve Soldado'dan PFDK kararına tepki
Fenerbahçe ve Roberto Soldado, resmi sosyal medya hesaplarından PFDK kararlarına tepki gösterdi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında verilen PFDK kararlarına sarı-lacivertli taraftan ilk tepkiler geldi.
Roberto Soldado resmi hesabından, "6. Ne zaman? Nerede? Neden" şeklinde PFDK cezalarına tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı da Soldado'nun tweetini alıntılayarak "Ne zaman? Nerede? Neden" paylaşımını yaptı.
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