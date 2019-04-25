Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile her konuda anlaşmaya vardı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor formasıyla harikalar yaratan Vedat Muriqi ile her konuda anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk hamlesi Vedat Muriqi ile yapılacak. Ersun Yanal'ın kadroda görmek istediği Kosovalı golcünün menajeriyle görüşme halinde olan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmeyi planladığı öğrenildi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den 7 milyon euro istedi. İki kulüp arasında resmi görüşmeler başladı.
Bundesliga ekiplerinden Augsburg ve Nürnberg'in de gündeminde olan Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'de forma giymek istediği belirtildi.
Oyuncunun menajerinin Kosova'da olduğu ve İstanbul'a dönmesinin ardından resmi işlemlerin başlayacağı belirtildi.
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