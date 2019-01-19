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Fenerbahçe, Victor Moses ile anlaşma sağladı! Chelsea'ye resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe, artık kanat takviyelerini bitirmek üzere. 27 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat ile anlaşan Sarı-Lacivertli ekip, kiralama için Chelsea’ye teklif yaptı. Ada ekibi, bu transfere sıcak bakıyor.

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ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Ümraniye’ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’de transfer harekatına hız verildi. Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç,  “Devre arası transferi için stoper, sağ açık, santrfor, sol açık ve orta sahanın ortasını belirledik. Bu 5 bölgenin en az 3 ya da 4’ünün transferi için görüşmeler devam ediyor” demişti.  Koç’un bahsettiği transferlerle ilgili ilginç detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALMIŞTI

Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı futbolcu Victor Moses’i kiralamak için Chelsea’ye teklif yaptı. Bu sezon Chelsea formasıyla Premier Lig’de sadece 28 dakika süre bulan oyuncu ile anlaşma tamam. İngiliz yetkililer de oyuncularını kiralamaya sıcak bakıyor. Ada ekibi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki sağ kanadın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Nijeryalı futbolcu, forvet de oynayabiliyor. Moses, daha önce Fenerbahçe’de forma giyen Nijeryalı oyunculardan takımla ilgili bilgi almıştı.

NDONGALA İÇİN YENİ TEKLİF

Transferde bitme aşamasına gelen bir diğer isim ise Genk’in oyuncusu Dieumerci Ndongala…27 yaşındaki kanat oyuncusu için yapılan kiralama teklifi güncellendi. Belçika’dan gelen haberler temasların olumlu ilerlediği yönünde. F.Bahçe stoper için G.Saray’da kadro dışı kalan Serdar Aziz ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler, Serdar’ın G.Saray’dan ayrılmasını bekliyor.  Beşiktaş’ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan için de aynı yol izleniyor.

(Akşam)

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