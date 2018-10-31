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Fenerbahçe yarın sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak

Fenerbahçe, THY Euroleague’in 5. haftasında yarın sahasında Alman ekibi Bayern Münih ile mücadele edecek.

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THY Euroleague’in 5. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 4 haftada sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 7 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Münih ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle birlikte topladığı 6 puanla 10. sırada yer alıyor.

5. randevu

Fenerbahçe ile Bayern Münih bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk olarak 2014-2015 sezonunda mücadele etti. Geride kalan 4 müsabakada da sarı-lacivertliler parkeden galip ayrılmayı başardı.

Ligde Fenerbahçe maç başına 88.8 sayı ortalamasıyla oynarken, Münih ise 75.3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 16.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Alman ekibinde ise Nihad Djedovic, 14.8 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.

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