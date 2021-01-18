18 Ocak 2021 Pazartesi 22:12 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 22:12

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yayıncı kuruluş ile ilgili sorulan soruya "Röportajlar verildi ancak sanırım yayınlamamışlar. Maç sonu da galiba şu dakikaya kadar yok. Bizim tişörtlerimizi beğenmemişler" açıklamasını yapmıştı.

Fenerbahçeli yönetici Metin Sipahioğlu ise "Her şeyin farkındayız. Milyonlarca taraftarımızı temsilen; Başkanımız önderliğinde ne gerekiyorsa yapmakla yükümlüyüz ve yapacağız." şeklinde paylaşımda bulundu.

Öte yandan Fenerbahçe TV'de de Ankaragücü maçı için hazırlanan tişörtler canlı yayın sırasında ekrana getirildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Fenerbahçe Kulübü'nden de açıklama yapıldı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "Teknik Direktörümüz ve oyuncularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Röportajların şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir." denildi.