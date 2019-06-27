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Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu: Lucas Lima

Fenerbahçe’nin peşinde olduğu 10 numara ortaya çıktı. İki sezon önce de gündeme gelen Brezilyalı futbolcuyla gizli bir şekilde temasa geçen Fenerbahçe yönetimi bu transferde çok ısrarcı.

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Miha Zajc'ın beklenen performansı göstermemesi nedeniyle 10 numara transferi de gündemine alan Fenerbahçe'nin peşinde olduğu süper yıldız ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, Palmeiras formasını giyen Lucas Lima'yı gözüne kestirdi.

MENAJER SEVİYESİNDE

BREZİLYALI yıldızla çok gizli bir şekilde temasa geçen yönetim şu anda görüşmeleri menajer seviyesinde sürdürüyor. Kısa süre içinde Lucas Lima ile yüz yüze de görüşülecek.

ARTIK AVRUPA'YI İSTİYOR

KARİYERİNDE ilk kez Avrupa'da oynamak isteyen 28 yaşındaki Sambacı'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Palmeiras'ın tutumu transferde belirleyici olacak.

F.BAHÇE İLE ANLAŞMIŞTI

BREZİLYA kulübünün Lima için ne kadar bonservis isteyeceği merak konusu... 2 yıl önce de gündeme gelen Sambacı, F.Bahçe ile anlaşmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

14 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Lima'nın Palmeiras'la 2022'ye kadar sözleşmesi var.

(Takvim)

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