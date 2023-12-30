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Spor

Fenerbahçe, yeni Ferdi Kadıoğlu'sunu buldu! Brezilyalı sol bek yolda

Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun gelen teklifler üzerine sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı lacivertli ekip ise alternatif isimleri araştırmaya başladı. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gündeme gelen isim Brezilya Serie A'da forma giyen Matheus Bahia oldu.

30 Aralık 2023 Cumartesi 21:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe, yeni Ferdi Kadıoğlu'sunu buldu! Brezilyalı sol bek yolda
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Fenerbahçe, ligde devreye lider kapatırken Avrupa'da da bir üst tura ismini yazdırdı. Sarı lacivertliler, iki kulvarda da şampiyonluk hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemine hazırlanıyor.

FERDİ KADIOĞLU SEZON SONU YOLCU!

Sarı lacivertlilerde takviye yapılması beklenen bölgelerden birisi de savunma oldu. Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun gelen teklifler üzerine sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı Kanarya ise milli sol bekin alternatiflerini araştırmaya başladı.

BREZİLYA'DAN SOL BEK: MATHEUS BAHİA

Brezilya radyosunda spor yayını yapan Radio Itapoan, Fenerbahçe için transfer gelişmesini duyurdu. Sarı lacivertlilerin, Brezilya Serie A ekibi Bahia'nın formasını giyen Matheus Bahia ile ilgilendiği aktarıldı. Aktarılan bilgiye göre, Sarı Kanarya'ya Rus ekibi CSKA Moskova'da bu transferde rakip oldu.

SEZON İSTATİSTİKLERİ VE PİYASA DEĞERİ

Matheus Bahia, bu sezon takımıyla 27 maçta forma giydi. Brezilyalı sol bekin piyasa değeri ise 1.5 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi

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