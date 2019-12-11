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Fenerbahçe, yeni otobüsünü teslim aldı

Fenerbahçe Futbol Takımı için hazırlanan yeni otobüsün tanıtımı ve teslim töreni yapıldı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım ve teslim törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Mercedes-Benz Türk Üst Yöneticisi Süer Sülün, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Mercedes-Benz tarafından yapılan takım otobüsü için hazırlanan video ile başlayan organizasyonda konuşan Ali Koç, Gürsel Turizm ile uzun süreli birlikteliklerinin bulunduğunu belirterek, "2000'li yıllara kadar tamamen resmi evraka dayanmadan, gönülden verilmiş bir destekleri var. Söz konusu yıllarda sponsorluk iş birliğine giden bir yolculuk. Sadece bu sene değil her sene özel tasarımlarla ulaşımımızı sağlamak için bize otobüsler veriliyor. Bu otobüsle salı günleri çocukları okullardan alıp stadımızı gezmeye getiriyoruz. Sayelerinde hayırlı işlere imza atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Otobüsün bu sene manevi duygularla yüklü olduğunun altını çizen Ali Koç, şunları kaydetti:

"Üzerinde FENEROL kampanyasına katılanların bir kısmının isimleri yazıyor. Olamayanların da anlayışla karşılamasını temenni ediyorum. Bugüne kadar verdiğiniz tüm desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman yolunuz açık, şansınız bol olsun. Otobüsün tasarımında ve bu hale gelmesinde emeği olan tüm Gürsel Turizm çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Kulüp başkan yardımcısı Burhan Karaçam da Gürsel Turizm'in Fenerbahçe'nin her ihtiyaç duyduğu anda yanında olduğunu söyledi.

Levent Birant ise Fenerbahçe için üretilen otobüsün tasarımının farklı bir şekilde ele alındığını belirtti.

Mercedes-Benz Türk Üst Yöneticisi Sülün, otobüsün Fenerbahçe'yi başarıdan başarıya taşımasını ve şampiyonluklara götürmesini temenni etti.

Törenin ardından Ali Koç ve Burhan Karaçam, Levent Birant ile Süer Sülün'e forma hediye etti. Koç, şoför koltuğuna da oturduğu otobüsü inceledi.  

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