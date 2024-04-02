Fenerbahçe yönetimi olağanüstü yetki aldı!

Fenerbahçe'nin tarihi genel kurulunda yönetim kurulu olağanüstü yetkiler aldı. Ülker Stadı'nda gerçekleşen ve 23 bine yakın kongre üyesinin katılığı tarihi toplantıda; aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.

Mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilen maddeler şöyle:

* Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak.

* Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak.

* Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

* Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.