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Spor

Fenerbahçe yönetimi olağanüstü yetki aldı!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçının tarihinin değişmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde müsabakaya çıkmama veya U19 takımıyla çıkılması konusunda yetki aldı. Öte yandan önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon Türkiye Kupası'nda U19 takımıyla katılmak konusunda da yönetime yetki verildi

2 Nisan 2024 Salı 22:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe yönetimi olağanüstü yetki aldı!
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Fenerbahçe'nin tarihi genel kurulunda yönetim kurulu olağanüstü yetkiler aldı. Ülker Stadı'nda gerçekleşen ve 23 bine yakın kongre üyesinin katılığı tarihi toplantıda; aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.

Mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilen maddeler şöyle:

* Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak.

* Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak.

* Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

* Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

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