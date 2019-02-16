Fenerbahçe, Zapata ile el sıkıştı
Fenerbahçe ara transfer döneminde ilgilendiği ve kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Cristian Zapata’nın transferinde mutlu sona ulaştı.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe dışında Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kolombiyalı savunma oyuncusuyla Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı öğrenildi.
Fenerbahçe, Milan’la sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Cristian Zapata ile yüksek oranda anlaşma sağladı.
(Ajansspor)
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