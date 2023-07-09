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  • Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Zenit-Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor?
Spor

Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Zenit-Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor?

Fenerbahçe, Pari Premier Cup Turnuvası'nda hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya giden Fenerbahçe, ilk maçını Zenit ile yapacak. Peki Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Zenit-Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte maçın oynanacağı tarih ve yayıncı kuruluş

9 Temmuz 2023 Pazar 17:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Zenit-Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor?
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Fenerbahçe, Pari Premier Cup'taki ilk maçında Zenit ile kozlarını paylaşacak. Pari Premier Cup Turnuvası'ndaki ilk maçında Zenit ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Peki Zenit-Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe Zenit maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Zenit ile karşı karşıya gelecek.

Gazprom Arena'da oynanacak Fenerbahçe Zenit maçı saat 19.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Zenit-Fenerbahçe maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Zenit, Pari Premier Cup'taki ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftchi PFK'yı 3-1 yenerken, ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 mağlup oldu. Fenerbahçe, Rus ekibiyle oynayacağı mücadelenin ardından 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30'da Kızılyıldız, 15 Temmuz Cumartesi günü de saat 14.00'te Neftchi ile karşılaşacak.

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