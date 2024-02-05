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Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası mesaisinde

Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

AA5 Şubat 2024 Pazartesi 15:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası mesaisinde
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 7 Şubat Çarşamba günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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