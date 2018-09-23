Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının biletleri tükendi

Fenerbahçe seyircisi, Beşiktaş derbisinde 12. Adam olarak yerini alacak. Ülker Stadı’nda tüm biletler tükendi ve yarın tribünlerde yaklaşık 50 bin Sarı-Lacivertli olacak. Taraftarlar unutulmaz bir atmosfer yaratacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-Lacivertliler’de dün Beşiktaş derbisinin genel bilet satışları başladı, taraftarlar kısa sürede kalan biletleri de tüketti. Yarın Ülker Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçeli taraftarların, tribünde tek bir boş koltuk bırakmayacağı öğrenildi. 52 bin kişilik statta yaklaşık 50 bin Fenerli, Siyah-Beyazlılar karşısında 12. Adam olarak tribünde yer alacak. Sarı- Lacivertli seyirciler, Dinamo Zagreb deplasmanında büyük bir hayal kırıklığı yaratan takımlarına destek verecek ve galibiyet yolunda son ana kadar tezahüratlarıyla itici güç görevini üstlenecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA