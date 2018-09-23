Fenerbahçe-Beşiktaş maçının biletleri tükendi

Sarı-Lacivertliler’de dün Beşiktaş derbisinin genel bilet satışları başladı, taraftarlar kısa sürede kalan biletleri de tüketti. Yarın Ülker Stadı’nda oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçeli taraftarların, tribünde tek bir boş koltuk bırakmayacağı öğrenildi. 52 bin kişilik statta yaklaşık 50 bin Fenerli, Siyah-Beyazlılar karşısında 12. Adam olarak tribünde yer alacak. Sarı- Lacivertli seyirciler, Dinamo Zagreb deplasmanında büyük bir hayal kırıklığı yaratan takımlarına destek verecek ve galibiyet yolunda son ana kadar tezahüratlarıyla itici güç görevini üstlenecek.