Fanatik 7 Ekim 2021 Perşembe 21:28 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 00:18

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek milli araya lider girdi. Eksiklerini gözden geçiren sarı-lacivertli kulüp ara transfer dönemi için şimdiden planlarını yapmaya başladı.

Fanatik'in haberine göre, teknik kadro ve yönetim 2 futbolcu ile sözleşme uzatırken 2 oyuncu ile yolları ayıracak.



PEREIRA SOSA'YI GÖZDEN ÇIKARDI

Geçen sezonun başında takıma transfer olan Jose Sosa bu sezon sakatlığı sebebiyle maçları kaçırdı. Portekizli teknik adam, Jose Sosa'yı takımda kesinlikle istemediğini yönetime bildirdi. Pereira "Sosa'dan çok fazla fayda sağlayamadım" dedi.

SERDAR AZİZ DE GİDEBİLİR

Öte yandan Serdar Aziz ve Jose Sosa ile ilgili ise taviz verilmeme kararı alındı. Pereira takımın dengesini bozacak rakam isterse Serdar Aziz ile de yollar ayrılabilir.

FERDİ KADIOĞLU VE BERKE ÖZER İLE YENİ SÖZLEŞME

Öte yandan Pereira'nın mutlaka takımda kalması gerekir dediği isim olan Ferdi Kadıoğlu ile sözleşme uzatılacak.

Berke Özer için ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sözleşme mutlaka uzatılmalı raporunu verdi. Yönetimin ise futbolcuyu takımda tutmak için önümüzdeki günlerde resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi.