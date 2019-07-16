Fenerbahçe'de 5 ayrılık kesinleşti
Fenerbahçe Kulübü, takımdan ayrılan genç oyuncularla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Vedat Muric'in transferinin karşılığında Oğuz Kağan Güçtekin'in 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın ise bonservisiyle Çaykur Rizespor'a transfer olduğu belirtildi.
Ümraniyespor'dan alınan Yasir Subaşı'nın da bonservisiyle Kayserispor'a transfer olduğu kaydedildi.
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