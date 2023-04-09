İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2023 Pazar / 19 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2401
  • EURO
    21,011
  • ALTIN
    1242.19
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de 8 oyuncu ceza sınırında
Spor

Fenerbahçe'de 8 oyuncu ceza sınırında

Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında oynanacak olan Karagümrük-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı lacivertlilerde 8 oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

AA9 Nisan 2023 Pazar 16:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de 8 oyuncu ceza sınırında
ABONE OL

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde son olarak derbide ağırladığı Beşiktaş'a boyun eğen sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı.

Fenerbahçe, ligde kalan maçlarını kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, son idmana çıkan ancak henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.