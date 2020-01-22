Fenerbahçe'de Adil Rami planları değişti

22.01.2020 12:58 - Güncelleme: 22.01.2020 12:58

Fenerbahçe'nin Fransız stoper Adil Rami'nin forma giyemediği için takım ararken ve ayrılma ihtimalini ciddi bir seçenek olarak düşünüyordu.



Menajeri İstanbul'a çağrılan tecrübeli oyuncunun mevcut maddi sıkıntılar da göz önüne alındığında ayrılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. Rami en azından sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.

Menajeriyle sürekli ayrılık için transfer görüşmeleri yapan ve transferine %100 olarak bakılan Rami, Kayseri maçına damga vurdu. Ersun Yanal'ın ilk 11 başlattığı Rami, maç boyu gösterdiği istekli performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazandı. Transfer harcama limitinin büyük etkisi ve Yanal'ın Rami'yi ilk 11'de oynatma kararı Fransız oyuncuyla devam kararını pekiştirdi.

MENAJERİ DE GELMİŞTİ

Hatta Fransız oyuncunun menajeri İstanbul'a gelmiş ve kulüple transfer durumu hakkında görüşme yapmıştı. Sarı-lacivertli takımın transfer politikasında bir son dakika değişikliği olmazsa Rami, Fenerbahçe'yle yoluna devam edecek.