İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2022 Cumartesi / 5 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4337
  • EURO
    17,6044
  • ALTIN
    977.201
  • BIST100
    2601.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
Spor

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılında yönetim kurulu faaliyeti ve denetim konusunda ibra edildi.

DHA4 Haziran 2022 Cumartesi 15:25 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam ediyor. Mali Genel Kurula; başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı. 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporlarının okunmasının ardından üyeler açıklamalarda bulundu.

Ardından başkan Ali Koç, üyelere cevaben konuştu ve 2021 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetimi üyelerin ibrası için oylarına sunuldu. Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılında yönetim kurulu faaliyeti ve denetim konusunda oy birliğiyle ibra edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.