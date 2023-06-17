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Spor

Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edildi.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 16:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi ibra edildi
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Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurula sunuldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Başkan Ali Koç'un ardından yapılan oylamada yönetim kurulu ve üyeler faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi.

İbranın ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kendisinin göreve devam edip etmemesi yönünde oylama yaptı.

Oylama oy çokluğuyla kabul edilirken, uzun süre Dündar aleyhine tezahürat yapıldı.

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