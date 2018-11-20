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Fenerbahçe'de asıl hedef Oğuzhan Özyakup

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası gündemdeyken Sarı Lacivertli ekibin Oğuzhan Özyakup'u istediği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası gündemdeyken Sarı Lacivertli ekibin Oğuzhan Özyakup'u istediği ortaya çıktı.

Ali Koç ve Fikret Orman'ın bu transfer için fikir alışverişinde bulundukları öğrenilirken devre arasında Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ın yanı sıra bir miktar para verip Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmaya çalışacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan için de Beşiktaş'la görüşme halinde olduğu ama asıl hedefin Oğuzhan Özyakup olduğu öğrenildi.

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