Fenerbahçe'de Fred ile yollar ayrılabilir. Sarı lacivertli ekibin tecrübeli orta sahası için Brezilya'dan resmi teklif geldiği iddia edildi.
ESPN Brezilya'nın haberine göre; Uzun süredir Atletico Mineiro'nun gündeminde yer alan Fred, Brezilya ekibiyle anlaşma sağladı. Haberde, deneyimli futbolcunun kariyerine ülkesinde devam etmek istemesi nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.
Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, beklediği bonservis bedelinin karşılanması halinde ayrılığa onay vereceği öne sürüldü.
Sarı lacivertliler, Brezilyalı yıldızı 2023 yılında Manchester United'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 125 maçta 12 gol atıp 21 asist yaptı.