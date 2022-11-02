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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Lemos'un yeni adresi...

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mauricio Lemos'a Uruguay'ın Penarol takımının talip olduğu öğrenildi.

Fanatik2 Kasım 2022 Çarşamba 13:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Lemos'un yeni adresi...
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Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'un Fenerbahçe kariyeri sona eriyor.

TFF VE UEFA LİSTESİNİN DIŞINDA KALDI

Jorge Jesus, Uruguaylı stopere bu sezon 5 resmi maçta şans verdi. Ancak Lemos, geniş kadro nedeniyle TFF'ye ve UEFA'ya bildirilen listenin dışında kaldı.

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ÜLKESİNDEN TALİP ÇIKTI

Takımla antrenmanlarını sürdüren 26 yaşındaki savunmacıya ülkesinden Penarol talip oldu. Lemos'un Sarı- Lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kötü bir sezon geçiren ve şimdiden kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan Penarol'un, bir dönem Milli formayı da giyen stoperi mutlaka transfer etmek istediği belirtildi.

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