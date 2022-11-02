Galatasaray'dan maç tekrarı için sürpriz hamle!

Galatasaray'dan 2-2'lik olaylı Alanyaspor maçına yönelik kritik hamle... Fanatik Gazetesi Yazarı Deniz Çoban'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmanın 65. dakikadan itibaren tekrar edilmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

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"HAKEMİN SAHADAKİ İKİNCİ TOPU ÇIKARMASI KURAL HATASI"

Gerekçe; yardımcı hakemin o dakikada devam eden oyun sırasında sahaya girerek kenardaki topu dışarı çıkarması. Galatasaraylı hukukçulara göre bu bir kural hatası.

65. DAKİKADAN TEKRAR TALEBİ

Kulübün istediği, o an 2-0 olan maçın 65'ten itibaren aynı şartlarda tekrar oynanması. TFF'nin başvuruyla ilgili olarak hakemlerden rapor ve MHK'dan görüş istediği öğrenildi.

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ALİ PALABIYIK ETİK KURULU'NA ŞİKAYET EDİLDİ

Ayrıca yönetimin bir başka başvurusu daha var. Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık için Etik Kurulu'na şikayette bulunuldu. Buradaki gerekçe de tribünleri tavır ve haksız kararları ile tahrik etmeye çalışması.