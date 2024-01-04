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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Samet Akaydin'a yurt dışından talip çıktı

Fenerbahçe'de kadrodan ayrılması beklenen isimlerden birisi olan Samet Akaydin'a talip çıktı. Belçika ekibi KAA Gent, milli savunmacıyı gündemine aldı.

4 Ocak 2024 Perşembe 00:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık! Samet Akaydin'a yurt dışından talip çıktı
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Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Samet Akaydin için flaş bir gelişme yaşandı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Belçika ligi ekiplerinden KAA Gent, Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin'ı kadrosuna katmak istiyor.

İLK ÖNCELİK KİRALAMA

Belçika ekibinin, milli oyuncuyu ilk öncelik olarak kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

FENERBAHÇE KARAR VERECEK

Ayrıca haberde, Fenerbahçe'nin de ilk önceliğinin Samet'i Avrupa'ya kiralamak olduğu ifade edilirken, Samet Akaydin'ın temsilcisi ve Fenerbahçe yönetimi bir araya gelip son kararı beraber vereceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Samet Akaydin, gol katkısında bulunamadı. 29 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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