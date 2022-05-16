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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Berke Özer, dün oynanan Fenerbahçe - Karagümrük karşılaşmasıyla Ülker Stadı'ndaki son maçına çıktı. Sezonun bitmesiyle Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Berke Özer takım arkadaşlarına da veda etti.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 10:40 - Güncelleme:
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren kaleci Berke Özer, Fatih Karagümrük maçında Kadıköy'de son kez boy gösterdi. Maç sonunda Instagram hesabından 'sarı-lacivert kalp' paylaşımı yapan genç file bekçisine takım arkadaşları veda etti.

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ERTUĞRUL ÇETİN: BU KALP SENİ UNUTUR MU?

Mert Hakan Yandaş, Berke'nin yaptığı paylaşımının altına "Yolun açık olsun" şeklinde yazarak veda etti. Sarı-lacivertli takımın üçüncü kalecisi Ertuğrul Çetin de "Bu kalp seni unutur mu?" ifadelerini kullandı.

ALTINORDU'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Berke Özer, 11 Temmuz 2018'de Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 21 yaşındaki eldiven, bu sezon Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlığın ardından Süper Lig'de 14 maçta Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu.

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