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Transfer sezonunda genelde tecrübeli futbolcuları kadrosuna katan ve bu akşam ilk sınavını Gazişehir Gaziantepspor’a karşı verecek olan Fenerbahçe’de iki futbolcu büyük bir kriz çıkardı.

REYES AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUM DEDİ

Geçtiğimiz sezon Porto’dan ayrıldıktan sonra bedavaya transfer edilmesine rağmen, oynadığı futbolla Fenerbahçe’nin kalibresinde olmadığını gösteren Diego Reyes’in Tigres’in teklifini reddetmesi yönetimi bir hayli kızdırırken, tecrübeli ismin ‘Kariyerime Avrupa’da devam etmek istiyorum’ demesi Ali Koç’un elini kolunu bağladı.

KAMENİ 2,2'Yİ VERİN GİDEYİM DİYOR

Meksika kulübü Tigres’le 2 milyon Euro karşılığında anlaşan ve Reyes’in ‘evet’ demesini bekleyen sarı lacivertli kulüp oyuncuyu ikna etmeye çalışırken, diğer yandan tecrübeli kaleci Kameni’nin de kendisine gelen teklifleri bir bir reddetmesi Başkan Koç’u çıldırttı. Fenerbahçe’den yılda 2,2 milyon Euro kazandığı bilinen 35 yaşındaki eldivenin ‘Bu parayı almadan gitmem’ tavrı ‘Sarı Kanarya’nın’ transfer politikasını doğrudan etkilerken, Comolli’nin her iki oyuncuyla da bir kez daha masaya oturacağı ve onları ikna etmeye çalışacağı bildirildi.