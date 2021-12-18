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Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 17. haftasında evinde derbide Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA18 Aralık 2021 Cumartesi 22:09 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 22:09
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Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın sahasında derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Derbi maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

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