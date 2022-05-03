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Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi mesaisi devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA3 Mayıs 2022 Salı 21:02 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İki grup halinde pas yaparak devam eden antrenmanın çabukluk çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun katılmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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