Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Mergim Berisha, Almanya Bundesliga yolcusu...
Transfer görüşmeleri için sarı lacivertli kulübün izin verdiği Berisha, geçen hafta Almanya'da Mainz'la görüşmüştü. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 3 gün önce Stuttgart'a geçen 24 yaşındaki futbolcu, burada kulüp yetkilileriyle bir araya geldi. Stuttgart'la transferi konusunda birçok konuda anlaşan Berisha, kulüplerin anlaşmasını bekleyecek.
Stuttgart, Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak. Sarı-lacivertliler ise oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Berisha, Stuttgart'a transfer olacak.