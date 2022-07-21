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Spor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Bundesliga'ya transfer oluyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Mergim Berisha, Alman takımı Stuttgart'la anlaşmaya vardı. Kulüplerin de anlaşması halinde Berisha gelecek sezon Bundesliga'da forma giyecek.

Haber Global21 Temmuz 2022 Perşembe 12:37 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Mergim Berisha, Almanya Bundesliga yolcusu...

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BERISHA ÖNCE MAINZ SONRA STUTTGART'LA GÖRÜŞTÜ

Transfer görüşmeleri için sarı lacivertli kulübün izin verdiği Berisha, geçen hafta Almanya'da Mainz'la görüşmüştü. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 3 gün önce Stuttgart'a geçen 24 yaşındaki futbolcu, burada kulüp yetkilileriyle bir araya geldi. Stuttgart'la transferi konusunda birçok konuda anlaşan Berisha, kulüplerin anlaşmasını bekleyecek.

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STUTTGART KİRALAMAK İSTİYOR

Stuttgart, Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak. Sarı-lacivertliler ise oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Berisha, Stuttgart'a transfer olacak.

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