Fenerbahçe'nin gelecek planlarında yer almayan Mergim Berisha, Almanya Bundesliga yolcusu...

1 günde 25 milyon TL... Fenerbahçe'den tarihi satış!

BERISHA ÖNCE MAINZ SONRA STUTTGART'LA GÖRÜŞTÜ

Transfer görüşmeleri için sarı lacivertli kulübün izin verdiği Berisha, geçen hafta Almanya'da Mainz'la görüşmüştü. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; 3 gün önce Stuttgart'a geçen 24 yaşındaki futbolcu, burada kulüp yetkilileriyle bir araya geldi. Stuttgart'la transferi konusunda birçok konuda anlaşan Berisha, kulüplerin anlaşmasını bekleyecek.

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STUTTGART KİRALAMAK İSTİYOR

Stuttgart, Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifinde bulunacak. Sarı-lacivertliler ise oyuncuyu bonservisiyle satmak istiyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Berisha, Stuttgart'a transfer olacak.