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Spor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Diego Rossi, İstanbul'a veda etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi, menajerinin yönetimle görüşmesinin ardından İstanbul'dan ayrıldı.

1 Ağustos 2023 Salı 13:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Diego Rossi, İstanbul'a veda etti
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Diego Rossi için ayrılık kararı resmen alındı.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Zimbru maçı öncesi sarı-lacivertlilerin, UEFA listesinden adı çıkarılan Diego Rossi, menajerinin yönetimle görüşmesinin ardından İstanbul'dan ayrıldı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İZİN ALDI

Bonservisine 5,5 milyon euro verilerek alınan Uruguaylı hücum oyuncusu, transfer görüşmeleri için izin aldı ve İstanbul'a veda etti.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

MLS ekiplerinden Atlanta United'ın ciddi şekilde ilgilendiği Diego Rossi, menajeriyle birlikte tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kararını verecek.

GEÇEN SEZON RAKAMLARI

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 10 gol 20 asist kaydetti.

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