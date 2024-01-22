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Spor

Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Bu sefer Dyshawn Pierre

Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas maçında sakatlanan Dyshawn Pierre'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

AA22 Ocak 2024 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Bu sefer Dyshawn Pierre
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kanadalı basketbolcunun THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas ile 19 Ocak Cuma günü oynanan maçta sakatlandığı belirtilerek, "Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Dyshawn Pierre'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." denildi.

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