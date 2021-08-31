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Spor

Fenerbahçe'de Burak Kapacak krizi!

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzalattırdığı Burak Kapacak, lisansı çıkartılamadığı için 5 maç kaçırdı.

31 Ağustos 2021 Salı 09:50 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 09:50
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Fenerbahçe'de yeni transferlerden Burak Kapacak'ın lisansı 3 hafta geçmesine rağmen çıkmadı. Genç futbolcu Altay maçının kadrosunda da yer almadı.

Bursaspor'un altyapısından yetişen ve Bolu kampı dönüşü Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Kapacak'la ilgili belirsizlik sürerken sarı lacivertlilerin transfer ettiği oyuncu bu süre zarfında 5 maç kaçırdı.

Fenerbahçe bu transfer için 1.3 milyon euronun yanı sıra İsmail Yüksek ve Uğur Kaan Yıldız'ı Bursaspor'a kiralık olarak vermişti.

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Burak Kapacak ile yaptığı sözleşme ise 5 yıllık...

Hürriyet

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